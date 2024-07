Un troisième studio pour Playground Games Un troisième studio pour Playground Games

Encore des propos de la part de l'insider eXtas1s, cette fois pour évoquer la situation de Playground Games décidément un peu à contre-courant avec bien des boîtes occidentales et surtout au Royaume-Uni : non seulement le représentant des Xbox Game Studios ne semble avoir licencier personne, mais apprenons qu'ils viennent d'ouvrir un troisième studio (toujours à Leamington Spa).



Selon les mêmes sources, Playground ambitionne de dépasser les 500 employés répartis dans ses trois branches afin de mieux organiser son travail sur Fable et le futur Forza Horizon 6.