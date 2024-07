[RUMEUR] Atlas Fallen arrive dans le Game Pass

Sur le cas du Game Pass, on surveille avec attention les déclarations de l'insider eXtas1s après avoir visé juste sur de nombreux titres commeou encore, et apprenez selon le bonhomme que la dernière production Deck13,, rejoindra « très bientôt » le service.Peut-être pour la seconde fournée de juillet ou début août, dans les deux cas pile pour accueillir ensuite la grosse MAJ gratuite du 6 août destinée à corriger le titre, entre nouveau contenu, nouvelles fonctionnalités de gameplay, un nouveau biome et un NG+ pour ceux qui souhaiteraient y retourner.Selon les mêmes sources,déboulerait dans le Game Pass courant août, suivi de près paret