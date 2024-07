Après RoboCop Rogue City, le studio Teyon tenterait un projet action-RPG Après RoboCop Rogue City, le studio Teyon tenterait un projet action-RPG

Même si Terminator : Resistance a fait son petit bruit auprès de la communauté, c'est surtout RoboCop : Rogue City qui a offert à Teyon une belle visibilité, le studio étant parvenu « avec les moyens du bord » à offrir une excellente adaptation, plutôt bien récompensée par les joueurs avec plus de 400.000 ventes les deux premières semaines (meilleur lancement de l'histoire de Nacon).



Et il est temps d'amorcer l'avenir avec un peu de recrutement permettant de découvrir que leur prochain projet sera un action-RPG, de nouveau sous Unreal Engine 5, avec cette fois en bonus un minimum de motion-capture pour améliorer les cinématiques, il est vrai point faible de RoboCop : Rogue City.



On ignore qui sera le mécène de ce nouveau projet, Teyon se contentant de dire qu'un « éditeur majeur » a signé avec eux.