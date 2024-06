Flight Simulator : 15 millions de joueurs, et des infos techniques sur le prochain cru

Déjà bientôt 4 ans que le dernier cru dea atterri sur le marché et Xbox annonce avoir dépassé le cap des 15 millions de joueurs, une donnée qui prend évidemment en compte le Game Pass, un détail qui ne dérange aucunement Microsoft quand on sait que le titre fut responsable d'un boost d'audience du service sur PC, et même sur Steam, on peut parler de noyau dur de fan avec un pic de 10.000 joueurs quotidien qui ne semble jamais vouloir faiblir depuis 3 ans.Mais l'avenir se prépare pour le 19 novembre avec le nouvel épisode qui bien entendu ré-exploitera les nouveaux acquis tout en ayant suffisamment d'arguments pour justifier le statut de suite, et c'est lors du « FlightSlimExpo 2024 » que Asobo est venu délivrer de nouvelles infos dans ce sens :- Nouvelle technologie permettant de démultiplier les détails du rendu, aussi bien au sol avec avec une trentaine de type de biomes prédéfinis et l'ajout de végétation procédurale pour accroître le réalisme.- Ajout d'environ 500.000 éléments au sol (éoliennes, antennes radio, héliports…).- Moteur physique revu en conséquence.- D'autres améliorations dans les cieux (cirrus notamment) et la gestion des ombres des nuages au sol.- L'embarquement des passagers se fera en temps réel, visibles même à travers les hublots.Outre la notification de nouvelles options comme un mode replay, Asobo a surtout rappelé que ce qui marquera vraiment la différence auprès du grand public viendra du contenu dont ce que l'on pourra piloter en plus des avions et hélicoptères (zeppelins, montgolfières…) et tout un tas de défis liés aux métiers de l'aviation, entre vols privés, transports de matériaux sensibles, sauvetage, extinction de feux de forêts, etc.