3 ans après l'annonce, Konami n'a pas oublié l'adaptation consoles de Edens Zero 3 ans après l'annonce, Konami n'a pas oublié l'adaptation consoles de Edens Zero

Vous l'avez probablement tous oublié mais en septembre 2020, lors de l'annuel Tokyo Game Show, Konami nous avait annoncé le développement d'une adaptation consoles de Edens Zero, une des œuvres Hiro Mashima surtout connu pour Fairy Tail et dont on retrouvera le trait dans le Farmagia de Marvelous.



Et bref, comme pour rebondir à l'officialisation récente d'un Fairy Tail 2 chez la concurrence de Koei Tecmo, ce cher Konami a levé la main pour signaler le chantier de Edens Zero était toujours en cours.



Pas de date ni de supports (on devrait au moins avoir le PC et/ou Xbox vu les derniers scans, non disponibles, montrant les touches RT et RB), mais au moins les infos suivantes :



- Reprendra l'histoire du manga/anime.

- Action-RPG en 3D.

- Plusieurs planètes à explorer.

- La planète Blue Garden sera en zone ouverte.



C'est tout.