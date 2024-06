Encore des infos pour Dragon Age : The Veilguard

Electronic Arts ne rigolait pas quand il disait que l'heure était venue pour vraiment pousser la communication deet c'est peu de temps après la grosse salve d'informations (à retrouver) que Game Informer prend le relais pour faire du dernier Bioware sa couverture en apportant encore plus de choses.Voici donc :- Le changement de titre vient du fait que Bioware voulait mettre l'accent sur l'équipe plutôt que sur Solas (dit le Dreadwolf, désormais).- Les développeurs n'ont pas peur de proposer des dialogues/cinématiques de plusieurs minutes.- L'upgrade d'équipement sera valable pour tous les personnages.- Il sera possible de changer d'armes en plein combat.- Chaque classe proposera une capacité ultime propre.- Le système de guérison sera plus simple.- On pourra mettre des combos en raccourci (via attaques faibles et puissantes).- Les attaques secondaires seront propres à chaque classe (bouclier et charge pour le guerrier, arc et parade plus longue pour le voleur, sorts et bouclier magique pour les mages, etc).- Les différents compagnons auront leur propre arbre de compétences et la progression est liée à leurs quêtes personnelles, et en les incluant à votre équipe durant les quêtes principales.- Chaque compagnon a 5 capacités spéciales, mais on ne peut en choisir que 3 par combats.- Encore une fois pas de monde ouvert mais certaines zones seront suffisamment larges.- Les téléporteurs seront de retour.- Certaines zones sont très linéaires et uniquement là pour le scénario.- Pour les plus grandes, une mini-map sera présente mais avec brouillard de guerre pour vous pousser à explorer.- C'est l'épisode avec la plus grande variété de biomes.- 168 points à débloquer au total pour les arbres de compétences du héros.- 28 pour les capacités actives.- 39 pour les améliorations de capacités et passifs importants.- 57 pour les améliorations de passifs et bonus de stats.- 36 pour les traits (éloquence & co).- 3 pour ouvrir de nouvelles spécialisations (+ celle de base).- 4 pour les compétences ultimes.- En mettant le personnage au max et en faisant l'essentiel des annexes, on aura débloqué environ la moitié des points (à vous de faire des choix).