Xbox réorganise sa branche marketing

Le remaniement Xbox ne concernait pas que le renforcement de ses positions (une manière plus douce de dire « des licenciements pour ne garder que les têtes les plus importantes ») : le marketing est également impacté avec on l'apprend tout juste le départ de Jerret West, leader de cette branche qui en 20 ans en aura déjà passé 8 chez Xbox, 8 ensuite chez Netflix, avant son retour en 2019 dans son foyer, pile pour la mise en place du lancement de la Xbox Series.



Certains auront un sourire cynique en se disant que la perte est minime tant le marketing est l'un des gros points faibles de la marque depuis trop d'années, hors très rares coups d'éclat comme le reveal Series X au moment où personne ne s'y attendait (lors des Game Awards 2019 pour mémoire). D'ailleurs, selon des documents internes récupérés par The Verge, Xbox semble avoir un minimum compris le message en réorganisant cette branche pour la scinder en deux : une chapeautée par Sarah Bond et uniquement dédiée au hardware, l'autre chez Matt Booty exclusivement pour les jeux.



Bonus :

Pour ceux que ça intéresse, le « Major Nelson », l'un des grands visages de la marque ayant quitté le bercail en 2023, vient d'atterrir chez Unity.