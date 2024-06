Street Fighter : les deux réalisateurs quittent déjà le projet d'adaptation cinéma

Bon bah les choses commencent déjà mal pour l'adaptation ciné Live de: le duo de réalisateur Danny et Michael Philippou annoncer laisser cette chance à un autre, non pas à cause d'un conflit de vision ou truc du genre, mais tout simplement pour une question de timing.Les Youtubers australiens entrés dans le monde du cinéma avec le succès surpriseavaient dès le départ prévu de lancer courant juillet le tournage d'un nouveau film d'horreur,, mais Legendary et Capcom sont apparemment pressés de passer la seconde sur leur adaptation des joutes de Ryu et sa bande, poussant à la recherche d'un nouveau cinéaste plus « libre » dans son planning. Patience donc.