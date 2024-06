Une nouvelle fournée d'informations pour Dragon Age : The Veilguard (gameplay, options, univers...) Une nouvelle fournée d'informations pour Dragon Age : The Veilguard (gameplay, options, univers...)

Après plusieurs années d'attente, une présentation du casting principal et enfin le grand reveal de gameplay, Dragon Age : The Veilguard continue de distiller le programme attendu en fin d'année (PC, PlayStation 5, Xbox Series) avec une nouvelle salve d'informations, et il y a de quoi lire pour terminer le week-end.



(Histoire de tout compiler, on remet les informations déjà connues)



Concernant la création du personnage :



- Bioware promet l'éditeur le plus complet jamais vu… chez Bioware du moins.

- 4 races proposées : Humain, Elfe, Nain, Qunari.

- Choix de 6 Origin Story, toutes liées aux factions du jeu.

- L'éditeur va jusqu'à proposer des choix dans les nuances de peau et la réaction à la lumière.

- Contrairement à CP2077, non, impossible de personnaliser ce que vous avez entre les jambes.

- Les pronoms sont sélectionnables, et on pourra jouer un non-binaire.

- De fait, tous les attributs physiques (poitrine notamment) sont indépendants du sexe.

- La technologie de gestion des cheveux a été « empruntée » à EA Sports.

- Oui, il y a évidemment la coupe style Killmonger.

- Vous pourrez changer n'importe quel élément physique en cours de jeu.

- La classe et l'Origin Story resteront évidemment inchangés une fois le choix effectué.

- Une présentation complète de l'éditeur aura lieu peu avant la sortie.



Concernant l'univers :



- Veilguard prendra place 8 ans après le DLC final d'Inquisition.

- L'éditeur de sauvegarde Dragon Age Keep a été supprimé.

- A la place, des cartes de tarot représentants chaque événement principaux de la franchise.

- C'est là que vous pourrez refaire les choix passés pour réadapter votre scénario.

- Comme dans les autres jeux du genre, le choix de l'Origin Story aura une importance dans certaines lignes de dialogue, et dans la relation avec vos compagnons.

- Par l'importance de l'équipe, tous les compagnons seront recrutés dès le premier acte.

- Comme dans Inquisition, il y aura un Hub principal qui évoluera avec le temps.

- Les principaux doubleurs US reprendront leurs rôles (notamment Solas et Varric).

- D'autres personnages feront leur retour, parfois en simples clin d'oeil.

- La séquence de gameplay fait bien partie du prologue.



Concernant le gameplay et options :



- Mode Fidélité et Performance (ce dernier ciblera les 60FPS).

- Le mode photo est à l'étude, soit pour le lancement, soit en MAJ gratuite.

- Options de difficulté classiques et paramétrages plus en détails.

- Parmi les options personnalisées, nous trouverons par exemple la fenêtre de parade.

- 100 % solo, hors-ligne, sans micro-transactions et sans compte EA obligatoire.

- Même si bien plus orienté action, la pause active sera néanmoins présente.

- La progression par missions se rapproche de Dragon Age Origins.

- On nous promet de vraies quêtes annexes scénarisées, aucun Fedex.

- Retour de l'artisanat mais pas de détails, juste « différent » que dans Inquisition.

- Le côté tactique à difficulté élevée sera surtout dans la synergie entre les compagnons.

- Il n'y a d'ailleurs aucune vue aérienne.

- On en revanche tout ce qu'il faut en action : contre, esquive, cancel…

- Le personnage peut évoluer comme bon lui semble, sauf en Mage de Sang (pour des raisons scénaristiques).

- Les améliorations liées aux factions proposent des choses comme pouvoir porter davantage de potions ou obtenir des bonus de dégâts contre tel ou tel type d'ennemis.

- On peut équiper 5 capacités actives (3 standards, une Ultime et une liée aux objets).

- Chaque classe principal propose trois sous-classes à débloquer.

- Pour le guerrier : Tueur, Faucheur, Champion.

- Pour le mage : Nécromancien, Mage Elementaire, Mage de Combat.

- Pour le voleur : Duelliste, Saboteur, Ranger.

- Pas de montures.

- La transmogrification sera proposée dès la sortie.