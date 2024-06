Dans Doom : The Dark Ages, vous serez ''une arme de destruction massive''

« Ici, vous êtes une arme de destruction massive.

Les gentils sont en train de perdre, et vous êtes l'option nucléaire. »

Hugo Martin, directeur créatif chez id Software, est revenu sur le reveal de, l'un des plus gros morceaux du Xbox Showcase, et qui s'avérera être une préquelle dans tous les sens du terme : en dehors du scénario, les développeurs ont eu la volonté d'un retour aux sources dans le feeling.Pour Hugo Martin, avec la verticalité accrue de, il nous fait la comparaison entre un avion de chasse style F-22, alors quesera un gros tank, où le level-design sera bien plus terre-à-terre, encore plus brutal, avec le matos le plus puissant jamais délivré dans l'histoire de la franchise, et parfois un nombre d'ennemis à l'écran qui dépassera l'entendement. Alléchant.Un retour au sol qui n'empêchera pas des phases à dos de dragon (et un gros mécha), et on a déjà hâte d'être en 2025 pour s'y lancement sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.