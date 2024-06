[RUMEUR] billbil-kun lâche les infos sur la principale annonce PlayStation de demain soir [RUMEUR] billbil-kun lâche les infos sur la principale annonce PlayStation de demain soir

Ce ne sera pas une surprise vu les nombreuses rumeurs à ce sujet dont les propos de Tom Henderson, et c'est cette fois l'ultra fiable billbil-kun qui vient nous balancer la sauce sur la principale annonce PlayStation pour la conférence du Summer Game Fest : LEGO Horizon Adventures.



En vrac :



- Action-aventure aussi bien solo que coop

- Les précommandes ouvriront le 8 juin

- La sortie est logiquement prévue pour l'année fiscale en cours

- Surprise, bien que non GAAS, c'est directement prévu sur PC et PlayStation 5

- Cross-play entre supports et compte PSN obligatoire sur PC

- Aura une édition standard et une édition Deluxe (contenu inconnu)



Rendez-vous demain soir donc.