Le ''trio'' à la tête de NieR Automata prépare l'annonce proche d'un nouveau projet

NieR Automata est encore aujourd'hui sujet d'une véritable interrogation : 7 ans après sa sortie et après 8 millions de ventes pour ce qui est à la fois un succès critique et commercial, Square Enix n'a toujours annoncé aucun nouvel épisode (à l'exception d'un remake en cours de route).



Mais l'espoir renaît chez les fans après la mise à mort du jeu mobile Re[in]carnation, le trio Yoko Taro, Yosuke Saito et Keiichi Okabe annonçant un projet commun dans la tête de Saito depuis « un moment », et dont l'annonce pourrait tomber « dans un avenir assez proche ». L'homme refuse en revanche de dire si cela a ou non rapport avec la franchise précitée, donc espérons juste que ce soit autre chose qu'un jeu de cartes déjà tombé dans les abysses de l'oubli.