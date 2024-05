Face au shadow-drop de Hades II, The Rogue Prince of Persia préfère prendre du recul

Il était censé sortir mardi prochain (14 mai) maisne pouvait anticiper le shadow-drop de, et les développeurs étant bien conscients qu'ils seront effacés par l'une des références du genre (ils le disent très honnêtement), le spin-off de la franchise Ubisoft se voit légèrement repoussé pour être sûr de capter quelques lumières.Si tout se passe bien, le lancement de l'Early Access aura toujours lieu ce mois-ci, juste plus tard, et la nouvelle date devrait être donnée dans 3 petits jours.