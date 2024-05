Jeff Grubb : Dragon Age Dreadwolf pour le Q1 2025 Jeff Grubb : Dragon Age Dreadwolf pour le Q1 2025

Pour l'heure et mise à part Tales of Kenzera : ZAU, l'intégralité du planning officiel d'Electronic Arts pour cette année fiscale (1er avril 2024 au 31 mars 2025) n'est constituée que de simulations sportives. Pour le moment.



Car si Need for Speed reste porté disparu (ou Burnout, vous avez le droit de tenter les mecs…), l'éditeur fait savoir que le Q1 2025 verra le lancement de deux autres jeux qu'il ne précise pas pour le moment, juste que l'un sera un titre « partenaire » (donc un EA Originals) et l'autre une production maison.



Pour ce dernier, Jeff Grubb vend de suite la mèche en déclarant qu'il s'agit tout simplement de Dragon Age : Dreadwolf, dont la présentation aura lieu dans le courant de l'été. Plus de 6 ans après son annonce, on peut dire qu'il est temps, et qu'il a surtout intérêt à faire l'objet d'un succès aussi bien critique que commercial car vu l'époque trouble...