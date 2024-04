Gears of War : le doubleur de JD Fenix invite à son tour à patienter jusqu'en juin (Xbox Showcase) Gears of War : le doubleur de JD Fenix invite à son tour à patienter jusqu'en juin (Xbox Showcase)

Le doute ne semble même plus permis quant au retour de la franchise Gears of War, déjà évoqué par plusieurs insiders sérieux et tous attestant d'une belle claque graphique, et c'est aujourd'hui le forcément très renseigné Lian J McIntyre (doubleur de JD Fenix) qui, répondant sur X à une question quant à l'avenir de son personnage, nous invite à attendre le mois de juin pour en savoir plus.



Juin, donc le Xbox Showcase, donc le moment déjà indiqué par les leakers pour le reveal de ce nouvel épisode près de 5 ans après le précédent. Rappelons d'ailleurs que Gears 5 faisait le drôle de pari d'une fin « à choix », pratique certes surprenante sur le moment mais généralement inutile vu qu'une seule seulement ne pourra être canonisée.