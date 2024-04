[RUMEUR] New Fight Night : le reveal cette année

La rumeur court depuis 3 ans, depuis l'époque où les sources sûres de VGC avaient affirmé qu'un « reboot » deétait en développement chez Electronic Arts, avant que Tom Henderson n'intervienne un an plus tard pour préciser que si le chantier n'avait pas été annulé, il avait néanmoins été mis en pause pour privilégierTiendrait-on cette fois la bonne ? C'est ce qu'affirme « Combat eSport Media » sur X/Twitter, avec la promesse d'un reveal cette année et la présence signée en tête d'affiche pour le marketing de Jaron Ennis et Raymond Ford. Et si vous doutez de cette rumeur, sachez que Raymond Ford (justement) a partagé en douce l'information sur son Instagram...