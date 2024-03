Réorganisé, DON'T NOD a désormais 7 projets en chantier, dont 5 en interne

DON'T NOD se restructure sans parler de licenciements mais met juste en place une réorganisation pour séparer son organisation en trois branches distinctes pour autant de genres, sur lesquels se baseront ses équipes en interne : le genre RPG (), l'action-aventure qui n'a donc plus vu de nouveau représentant depuis(mais ça veut donc dire que du neuf se prépare) et bien entendu le purement narratif façonetLe communiqué permet d'apprendre que désormais, DON'T NOD a pas moins de 7 projets en préparation donc cinq en interne, le seul officialisé pour l'heure étant(secteur narratif). Pour les deux en externe, on trouvera le petitdes belges de Tolima, et un action-RPG de Tiny Bull Studios, auteur de