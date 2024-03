Tencent veut son Palworld, et même deux Tencent veut son Palworld, et même deux

Si les jeux de survie ne sont plus réservés à une audience confidentielle, loin de là même, le cas Palworld reste particulier. Par l'odeur alléché du pognon, Tencent aimerait bien avoir sa part du gâteau et Bloomberg rapporte que le géant chinois travaillerait sur non pas un mais deux jeux du genre, donc des expériences mixant la survie, du craft et des bestioles à récupérer, avec ou sans tabassage préalable.



Les deux élus en charge des projets sont TiMi (Honor of Kings) et Lightspeed Studios (PUBG Mobile), donc pas n'importe qui en matière de moyens financiers, capables d'un côté de renflouer les caisses de Tencent à la recherche d'un nouveau coup d'éclat après une année reconnue difficile, de l'autre les nombreux joueurs toujours avides d'expériences du genre qui bénéficieraient du coup d'effectifs et budgets sans commune mesure avec Palworld, pour un suivi bien plus soutenu.