Game Pass : les prochains jeux du service, dont Diablo IV et ARK Survival Ascended

Microsoft dévoile la liste des prochains jeux de son service Game Pass avec de jolies cartouches en vue dont bien entenduqui va ouvrir la voie aux jeux Activision Blizzard,et ça tombe bien pour les fans vu que le premier quitte le service le 31 mars, et une nouvelle dose de jeux de survie avec aujourd'huiet prochainement(le « remake » du premier).Disponible aujourd'hui :(Early Access)(Xbox et xCloud)20 mars :(Xbox et xCloud)21 mars :26 mars :(Early Access uniquement PC)28 mars :(PC et Xbox)1er avril :2 avril :(Cloud, déjà dispo PC/Xbox)