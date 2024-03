En Allemagne, Helldivers II a fait l'exploit de bien mieux démarrer que Marvel's Spider-Man 2 En Allemagne, Helldivers II a fait l'exploit de bien mieux démarrer que Marvel's Spider-Man 2

Il faudra attendre des précisions au cas par cas en fonction des territoires, et surtout au niveau mondial, mais en Allemagne, la messe est dite : Helldivers II gardera à jamais l'exploit d'avoir eu un meilleur démarrage commercial qu'un poids lourd comme Marvel's Spider-Man 2, le premier ayant dépassé Outre-Rhin les 200.000 ventes en moins d'un mois, quand il en aura fallu deux au dernier Insomniac pour atteindre le même bilan.



De la folie quand on repense au « mwef » d'une partie de la communauté à la présentation du nouveau Arrowhead Studios, bien que l'on gardera en tête que la version Steam aide énormément, encore plus dans un pays comme l'Allemagne (l'une des plus grosses audiences PC d'Europe).