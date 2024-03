3 ans après l'annonce de son partenariat PlayStation, Deviation ferme déjà ses portes

Il y a 3 ans, à une époque où Sony misait une (trop) grande partie de son avenir sur le jeu à service quitte à s'associer avec n'importe quel projet à haut potentiel sur le sujet, un partenariat eut lieu entre PlayStation et Deviation Games, une boîte fondée par des anciens de Treyarch en vue d'un FPS GAAS exclusif à la PlayStation 5 (et au PC on imagine).2 ans plus tard, le projet commence à sentir mauvais avec une vague majeure de licenciements et un chantier qui patine sans en connaître la raison, si ce n'est que c'était visiblement assez grave : aujourd'hui en mars 2024, apprenons que le studio a tout simplement fermé ses portes sans avoir eu le temps de montrer ne serait-ce qu'un bout d'artwork.