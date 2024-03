Créez de suite votre avatar pour Dragon's Dogma II Créez de suite votre avatar pour Dragon's Dogma II

A défaut d'une vraie démo jouable néanmoins un peu compliquée à mettre en place pour ce style de jeu (encore que…), Dragon's Dogma II peut-être pris en main avant l'heure sans pour autant espérer aller combattre ou se promener : Capcom permet tout de même de gagner un peu de temps en lançant sur PC/PS5/XBS un module pour pouvoir créer ses deux personnages, l'un pour celui que l'on jouera, l'autre pour son « Pion » qui on rappelle pourra être ensuite recruté par la communauté en ligne afin de revenir avec de l'xp et des objets quand vous relancerez votre partie. Donc autant qu'il soit beau.



Encore deux petites semaines à patienter pour le lancement de ce projet neuf de Hideaki Itsuno qui, en passant, souhaite ensuite s'attarder sur quelque chose de « nouveau ». Donc autant dire que Devil May Cry ne reviendra pas de suite.