Retour de Fortnite sur iOS : Apple continue de mettre des coups de coude à Epic Games

Perdant face à Epic Games et sanctionné d'une amende record d'1,8 milliard d'euros par la Commission Européenne pour abus de position dominante, Apple continue néanmoins de bouder et de s'enfoncer par des actes qui pourrait continuer de lui causer du tort judiciairement.



Car outre la mise en place d'une taxe façon Unity pour tous ceux qui « oseraient » proposer leurs propres stores sur appareils iOS, Apple vient de placer un nouveau tacle dans le genou à Tim Sweeney : oui, Fortnite peut revenir sur iPhone et iPad mais, « Oh comme c'est DOMMAGE », Apple vient de suspendre le compte développeur d'Epic Games Sweden en charge de la mise en place du portage et de l'Epic Games Store. C'est ballot.



La raison ? On ne sait même pas sauf si l'on prend comme paroles d'évangile les propos de Tim Sweeney, expliquant en gros que Apple est vexé de ses critiques sur la politique de la firme à la pomme. Ça paraît gros mais au point où nous en sommes…



Dans tous les cas, Fortnite continue d'être dans le top 5 des jeux les plus populaires au monde, avec ou sans iOS, et abordera d'ailleurs sa prochaine saison demain, sous le thème de la mythologie grecque avec de grosses collaborations en vue selon les rumeurs : God of War, Persona 3 Reload, One Piece...