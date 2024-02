Gearbox : bientôt le divorce avec Embracer ? Gearbox : bientôt le divorce avec Embracer ?

Décidément c'est la journée pour Embracer. Alors que des rumeurs d'une revente de Gearbox (et Borderlands) sont maintenus dans l'ombre depuis plusieurs mois, la sentence pourrait bientôt tomber : selon Kotaku, Randy Pitchford (PDG de Gearbox) a déclaré lors d'une assemblée auprès de son personnel qu'une « décision avait été prise pour l'avenir du studio » et que les faits seront livrés dans le courant du mois de mars, juste avant la fin de l'année fiscale donc.



Les trois solutions sur la table depuis des mois sont :



- rester avec Embracer

- partir avec un autre investisseur/éditeur (qui paiera Embracer)

- trouver un investisseur qui permettra à Gearbox d'obtenir un prêt pour s'auto-racheter (et redevenir indépendant)



Selon les mêmes sources, Gearbox plancherait actuellement sur Borderlands 4 et Tiny Tina's Wonderlands 2, deux projets décrits comme « prometteurs » et il y a tout intérêt avec la pub de l'adaptation cinématographique.