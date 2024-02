Toujours dans la mouise, Embracer revend maintenant Saber (KOTOR Remake inclus) Toujours dans la mouise, Embracer revend maintenant Saber (KOTOR Remake inclus)

Embracer est en train d'écouler ses actifs obtenus fièrement fut un temps. Et si personne n'a voulu de Free Radical (à voir aujourd'hui pour Piranha Bytes), sachez qu'une grosse transaction vient d'être effectuée chez le géant aux pieds en mousse : la boîte vient carrément de revendre Saber Interactive et ses différentes branches pour 500 millions de dollars.



Pas de Microsoft ou de Take-Two ici, mais un groupe d'investisseurs privés pour une entreprise qui de fait deviendra… privée. C'est simple parfois. Embracer se débarrasse ainsi de 3500 employés et plusieurs licences dont World War Z ainsi qu'un certain remake de Star Wars KOTOR, toujours en vie selon Jason Schreier, mais à l'avenir désormais encore plus incertain.



Pour rappel, Embracer avait racheté Saber Interactive il y a 4 ans pour 525 millions de dollars (alors que l'entreprise a depuis gagné en valeur).



UPDATE

Même si l'on attend des précisions, le deal devrait inclure les sous-groupes de Saber, intégrant donc 4A Games (Metro), 3D Realms, Zen Studios et New World.