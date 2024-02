LEGO Fortnite : vers un nouvel envol créatif ?

Dans le cadre d'une récente MAJ majeure affectant plusieurs des modes de, fut également concernédont le nouveau contenu (en gros, juste de la pêche et une boussole) continue de faire souffler de dépit une communauté qui n'en fini plus de s'effondrer depuis des mois. Faut dire que la concurrence est assez féroce en ce moment dans le domaine des jeux de survie/craft, particulièrement sur PC…Et pourtant, un nouvel envol pourrait bien se préparer grâce à un nouveau joker de la part d'Epic Games : selon les rumeurs du très renseigné HYPEX, on parle d'une future compatibilité entre l'Unreal Editor (le fameux outil permettant de concevoir des modes dans) avec la marque LEGO dans le cadre d'une grosse MAJ au nom de code « Atom » qui inclurait toutes les filiales LEGO : Duplo, Clikits, Scala, Quatro, City, CCBS…Une base titanesque d'outils créatifs qui permettrait donc à n'importe qui de concevoir des modes et univers LEGO, jusqu'à pourquoi pas taquiner les travaux de Traveler's pour les plus courageux, avec possibilité de rémunérations vu les indications des conditions générales d'utilisation.