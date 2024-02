Bandai Namco confirme sa réorganisation : plusieurs jeux annulés, pour se focus sur seulement 5 chantiers Bandai Namco confirme sa réorganisation : plusieurs jeux annulés, pour se focus sur seulement 5 chantiers

Suite aux déclarations de ce matin, Bandai Namco a pris la parole pour confirmer les actuels problèmes que rencontre la société en terme d'audience, avec un objectif de 27 millions de jeux vendus durant toute l'année fiscale (qui se terminera le 31 mars) contre 34,73 millions l'année précédente, une baisse expliquée sur plusieurs raisons.



1) La concurrence sur le online



Un secteur toujours considéré comme important chez Bandai Namco mais également à très gros risque, reconnaissant l'échec de Blue Protocol et ne prenant même pas la peine d'évoquer les piètres tentatives types Dragon Ball : The Breakers. Des jeux du genre continueront d'arriver, mais en nombre plus réduit avec une meilleure étude de marché préalable.



2) La qualité des jeux



Là encore, on reconnaît à demi-mot le trop grande nombre de projets « à pas cher » qui vont mourir dans les tréfonds des stores juste après des lancements déjà considérés moyens. La réorganisation est officielle : plusieurs projets ont été annulés (dont certains orientés online), et Bandai Namco ne se concentre désormais que sur 5 nouveaux titres en développement (voire un peu plus).



On peut donc compter Dragon Ball : Sparking Zero, probablement Ace Combat 8 évoqué il y a déjà un moment et on imagine un nouveau Tales of. On ignore si la collaboration renforcée avec Nintendo compte dans le lot.



3) La hausse des coûts



Bon là, inutile de tartiner, nous connaissons tous la problématique actuelle de la hausse des coûts aussi bien dans le développement que le marketing alors même que l'inflation limite les achats des consommateurs. Le budget sera réorganisé mais pour l'heure, Bandai Namco esquive la solution des licenciements.







En dernier lieu, et même si Bandai Namco ne l'évoque pas, on peut également mettre en avant que les deux plus gros partenaires susceptibles d'avoir de gros retentissements à l'international sont actuellement dans un ventre mou : il faudra patienter avant de voir le prochain CD Projekt, et FromSoftware a déjà tellement de mal à livrer son extension de Elden Ring que l'éditeur ne pourra pas de nouveau compter sur eux avant un petit moment.