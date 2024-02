Marvel's Spider-Man 2 : la version d'essai PS Plus Premium dispo + date de la future MAJ Marvel's Spider-Man 2 : la version d'essai PS Plus Premium dispo + date de la future MAJ

Rapide article en cette journée de toute façon calme pour signaler que Marvel's Spider-Man 2 accueillera son upgrade le 7 mars, offrant comme prévu le New Game Plus ainsi que de nouveaux costumes gratuits et « plus » (sans en attendre trop).



Parallèlement, c'est aujourd'hui même que les membres PS Plus Premium peuvent profiter de la version d'essai, précisément 2h de jeu avec bien évidemment transfert de progression par la suite.



Disponible depuis octobre, Marvel's Spider-Man 2 s'est vendu à plus de 5 millions d'exemplaires en 11 jours (pas de MAJ des chiffres depuis début novembre).