Tencent pourrait racheter les droits D&D Tencent pourrait racheter les droits D&D

Tencent est l'un des géants de l'industrie mais son propre PDG, Pony Ma, l'a reconnu publiquement auprès de Reuters : en 2023, la société s'est encore montrée invisible. Alors l'argent rentre, merci le mobile et les partenariats, mais en terme de prestance face à la concurrence occidentale comme japonaise, Tencent manque de créativité et de sorties poids lourds capables de surprendre pleinement l'industrie comme ont pu le faire d'autres avec Hogwarts Legacy, Baldur's Gate III ou encore des trucs sortis de nulle part comme Palworld.



Et Baldur's Gate III, parlons-en à nouveau car comme évoque le titre de l'article, il y a du mouvement chez Hasbro et ses problèmes financiers (20 % des effectifs licenciés l'année dernière), cherchant selon le quotidien chinois Pandaily à revendre ses prestigieux droits de Donjons & Dragons. Larian Studios aurait pu sortir le chéquier mais n'a pas les ressources nécessaires, et c'est Tencent qui aurait finalement été approché par un petit jeu de « bonnes relations » (Tencent possède 30 % des parts de Larian, qui servirait d'intermédiaire dans la transaction).



Si l'affaire est conclus, Tencent posséderait donc à la fois la franchise et une partie du développeur qui s'en est servie pour pondre le GOTY 2023, sans pour autant espérer s'appuyer rapidement dessus pour l'avenir : Larian a déjà prévenu ne pas être de suite prêt à se relancer dans un chantier aussi imposant.