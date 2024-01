En Espagne aussi, 2023 a profité à la PS5 En Espagne aussi, 2023 a profité à la PS5

Parce qu'on essaye de n'oublier personne, vient l'heure du bilan complet de 2023 pour le marché espagnol, pas aussi porteur qu'en hexagone mais dont les proportions à la baisse traduisent un résultat identique à d'autres pays occidentaux :



- EA Sports FC 24 reste le patron en ventes cumulées.

- La Switch s'impose toujours sur le plan du software physique.

- Cette même Switch qui sur les ventes hardware résiste au poids des années.

- La PlayStation 5 qui explose enfin depuis la mise en place de stocks copieux.

- La Xbox Series qui sans être invisible à bien du mal à trouver un public décent.



Bonus :



- Oui, la meilleure vente physique de EA Sports FC 24, c'est la version PS4.

- Dans ce classement en versions non cumulées, Final Fantasy XVI et The Last of Us : Part 1 se contentent du top 20 (sans plus de précisions).

- Sony aura réussi à écouler l'essentiel de ses stocks de PSVR2 et PS Portal (soit respectivement 20.000 et 10.000 sur ce territoire).



MEILLEURES VENTES PHYSIQUES 2023 (ESPAGNE)



1. The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom (Switch) : 315.000

2. Super Mario Bros. Wonder (Switch) : 220.000

3. EA Sports FC 24 (PS4) : 187.000

4. Mario Kart 8 Deluxe (Switch) : N.C.

5. Nintendo Switch Sports (Switch) : N.C.

6. EA Sports FC 24 (PS5) : 150.000

7. EA Sports FC 24 (Switch) : 133.000

8. Marvel's Spider-Man 2 (PS5) : N.C.

9. Hogwarts Legacy (PS5) : 107.000

10. Pokémon Ecarlate & Violet (Switch) : N.C.



PlayStation 5 : 550.000 ventes en 2023 (environ 1,12 million depuis sa sortie)

Nintendo Switch : 410.000 (environ 3,05 millions)

Xbox Series : 100.000 (environ 295.000)