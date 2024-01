[RUMEUR] Until Dawn : une adaptation au cinéma... et un remake/remaster sur PC comme sur PlayStation 5 [RUMEUR] Until Dawn : une adaptation au cinéma... et un remake/remaster sur PC comme sur PlayStation 5

Le ninja billbil-kun enchaîne avec une deuxième rumeur concernant la marque PlayStation : le retour de Until Dawn dans le cadre d'un remaster (ou remake) sur PC et PlayStation 5, dont l'annonce interviendrait dans les « deux prochaines semaines » à l'instar de Death Stranding 2. Coïncidence ? On l'ignore car même l'insider ne peut encore se prononcer sur la tenue d'un State of Play pour l'occasion.



Une officialisation ne serait pas surprenante quand on sait que selon The Hollywood Reporter, une adaptation cinématographique serait en cours, malgré le peu de logique vu les prétentions premières du titre de Supermassive (le système de choix/conséquences).