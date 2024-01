[RUMEUR] Bientôt le retour de Death Stranding 2 [RUMEUR] Bientôt le retour de Death Stranding 2

Pas de nouvelles depuis un peu plus d'un an, mais le retour de Death Stranding 2 se programme selon l'insider très renseigné billbil-kun : pour celui qui se nommerait plus exactement Death Stranding 2 : On the Beach, le nouveau trailer tomberait « dans les deux prochaines semaines ».



En revanche, même si des leaks allaient dans ce sens en septembre dernier, rien ne dit aujourd'hui si ce trailer sera proposé à l'occasion d'un nouveau State of Play (mais on espère).