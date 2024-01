[Rumeur] Un deuxième Xbox Developer Direct en vue [Rumeur] Un deuxième Xbox Developer Direct en vue

Déjà sujet à plusieurs leak autour de la marque Xbox, l'insider eXtas1stv vient de balancer la tenue proche d'un nouveau « Developer Direct », le deuxième précisément, avec au programme des nouvelles de certains titres attendus cette année comme Hellblade II et Towerborne, mais aussi un nouveau shadow-drop (comme ce fut le cas avec Hi-Fi Rush).



On nous précise qu'il n'est pas encore certain si ce mystérieux titre sera disponible pile à la fin du show mais dans le cas contraire, il arriverait au plus tard dans les semaines suivantes.



Plus qu'à attendre une date précise pour ce (premier ?) event de l'année.