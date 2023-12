Le Fortnite Festival est l'avenir de Harmonix

Plus tôt ce mois-ci, Epic Games a posé une nouvelle pierre dans le « Metaverse Fortnite » en proposant trois nouveaux modes de jeu totalement éloigné du principe du Battle Royale, avec doncetCe dernier a spécialement été créé par Harmonix et vu l'interview accordée à Game Informer, cet événement va incarner en quelque sorte l'avenir du studio, profitant du recul d'audience des jeux musicaux pour se placer directement dans les projecteurs d'un des jeux les plus populaires actuellement, pour une relative réussite : plus ou moins 50.000 joueurs s'adonnent chaque jour à cette expérience musicale au contenu pourtant encore très limité (comme pour les précités, nous en sommes à la « Saison 0 »).Mais pour Harmonix, les ambitions sont grandes et résident en de multiples points qui vont se mettre en place au fur et à mesure de l'année 2024 :- Une nouvelle musique officielle chaque semaine.- Reposer le modèle économique sur le fait que si les musiques sont gratuites, elles sont soumises au principe de rotation hebdomadaire (il faut les acheter dans la boutique pour les posséder définitivement).- Mettre en place un support avec la majorité des anciens instruments, de- Epic Games ne compte pas créer ses propres instruments (on a compris avecque le physique, ce n'est pas leur grande passion) mais les tiers pourront le faire s'ils le souhaitent.- De nouveaux modes musicaux seront ajoutés à l'avenir.- L'expérience créative pourra permettre à chacun de créer ses propres expériences musicales sans restriction : parkour musical, puzzle game musical...