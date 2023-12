Insomniac reporte la MAJ de Spider-Man 2 Insomniac reporte la MAJ de Spider-Man 2

Très occupé et même encore plus qu'on ne pouvait initialement le croire vu certaines fuites, Insomniac Games se permet de prendre un peu plus de temps pour balancer la mise à jour de Marvel's Spider-man 2, initialement prévue dans les jours à venir mais qui attendra finalement début 2024 sans plus de précisions.



Cette upgrade ajoutera :



- Le New Game Plus.

- Option pour changer l'heure de la journée.

- Option pour rejouer des missions

- Option d'accessibilité pour les descriptions en audio.



Rappelons qu'il n'est pas impossible que le jeu nous offre par la suite des DLC à l'instar du premier, ne serait-ce qu'en apprenant que 90 % des doublages effectués par Tony Todd (Venom) ne sont pas dans le jeu de base.