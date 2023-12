Une édition GOLD pour Resident Evil 4 Remake

L'information vient de fuiter sur Metacritic, indiquant que Capcom ne passera pas à coté d'une GOLD Edition pour. Rien de surprenant, et la principale information reste que cette version sortirait le 9 février 2024 afin de laisser les retardataires découvrir en un bloc le jeu de base, le contenu bonus et le mode Separate Ways.Et pour ceux qui demandent, rien ne dit pour l'heure que la totalité du contenu sera proposée sur la galette, particulièrement les mises à jour du mode Mercenaires et le mode PSVR2 dans le cas de la PS5.