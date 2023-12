Charts Japon : forcément, sans Black Friday...

Voici le top des ventes japonaises (software & hardware) pour la période du 20 au 26 novembre 2023, dont les chiffres ont été fournis par Famitsu.Une semaine assez classique oùest bien parti pour refaire une grosse performance (on attend le communiqué de Konami pour connaître les ventes numériques) pendant que les pions Switch du moment tiennent l'essentiel du classement.En hardware, la Switch reprend de nouveau de l'avance sur son unique rivale bien que les chiffres soient pour le moins faibles par rapport à l'occident et son Black Friday, et on peut continuer de féliciter la PS5 de tenir un excellent rythme depuis l'arrivée de son modèle Slim.