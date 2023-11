Warhammer Age of Sigmar : Realms of Ruin, un échec de plus pour Frontier

Un temps, Frontier se voyait parmi les plus grands, enchaînant 3 succès notables () jusqu'à se rêver éditeur de petits projets. Mais la bonne volonté ne fait pas tout, ni même le talent parfois, et un mélange de raisons dont le trop plein de jeux du genre ont freiné les ambitions du studio britannique.Car après les relatifs échecs deet, terminé les projets d'édition, place à la restructuration, et on ne leur en voudra même pas vu le tout frais communiqué :est de leur point de vue une déception commerciale, et il suffit de voir les données Steamdb pour se rendre compte de l'hécatombe avec un pauvre pic de 1500 joueurs max depuis le lancement. A titre de comparaison, le pic desur les dernières 24h est 4 fois plus élevé alors que le jeu a déjà 4 ans derrière lui.Bref, s'il faudra assurer le suivi pour la forme, mieux vaut ensuite pour Frontier oublier le STR et en attendant, l'objectif CA de l'année fiscale en cours perd 10 %. Déjà qu'ils sont de base dans le rouge...