Ancien directeur technique de Rockstar, Obbe Vermeij revient sur l'annulation d'Agent Ancien directeur technique de Rockstar, Obbe Vermeij revient sur l'annulation d'Agent

On ne pensait pas avoir à en reparler depuis que Rockstar a définitivement abandonné la marque en 2018 (et fermé la page web associé 3 ans plus tard), mais Obbe Vermeij, ancien directeur technique de Rockstar North, a souhaité donner concrètement via son blog personnel la raison de l'annulation du fameux Agent, exclusivité PlayStation 3 annoncée en grande pompe par Sony pour finalement ne jamais aller publiquement plus loin qu'un simple logo.



Et la raison, elle est effectivement très simple : Grand Theft Auto IV. La licence était déjà populaire, mais sans commune mesure avec aujourd'hui (25 millions pour GTA IV, quasiment 200 millions pour GTA V) et quand les coûts de développement sont déjà considérés élevés surtout par l'apport d'un nouveau moteur, il faut savoir faire des choix autant par les ressources que les travaux des employés.



A l'annonce d'Agent, le but était de scinder Rockstar North en deux équipes (donc une pour le précité, l'autre pour GTA IV) mais pour Agent, les choses ne progressaient pas assez rapidement et plus le temps avançait, plus la situation se complexifiait quand Rockstar North augmentait les transferts vers le chantier GTA IV. Obbe Vermeij indique par exemple ne pas avoir pu travailler plus d'un an sur Agent. En solution d'urgence, l'équipe a fait le difficile choix d'amputer sérieusement le contenu pour au moins avoir quelque chose à rendre l'arrivée, mais parce qu'il vaut mieux ne rien avoir à offrir que quelque chose de foireux, tout fut finalement abandonné par Rockstar North. Une team tiers de Rockstar a provisoirement repris les choses en main avant de définitivement tout placer à la poubelle. Fin.



Vermeij se permet en post-mortem de préciser que Agent prenait place dans les années 70 et se voulait être un hommage à 007 (d'ailleurs le nom de code du jeu, « Jimmy », est la version écossaise de James). Le déroulement se voulait beaucoup plus linéaire que GTA, avec un découpage en niveaux : une ville méditerranéenne française, une station de ski en Suisse, le Caire et même un gros clin d'oeil à Moonraker avec à la fin une session dans l'espace.