Faute de nouvel épisode, Ace Combat 7 s'envole toujours plus haut dans les ventes

Grâce aux nombreuses promotions et tout simplement l'absence de nouvel épisode, les fans d'aviation typé arcade continuent de se tourner verset ça fait les affaires de Bandai Namco : le titre passe la barre des 5 millions de ventes, soit 1 million de plus sur les 11 derniers mois. C'est quand même le double du précédent record de la franchise, tenu à l'époque par le quatrième épisode sur PS2.En dernier fait d'armes,avait accueilli l'année dernière un DLC spécial, jugé hors de prix vu le contenu (20 balles pour 4 avions et 2 musiques).