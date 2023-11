Like a Dragon Gaiden était lui aussi de base un DLC, et a d'ailleurs été développé très rapidement Like a Dragon Gaiden était lui aussi de base un DLC, et a d'ailleurs été développé très rapidement

Serait-on dans la mode de « l'extension qui se transforme en jeu stand-alone » ? Le concept a déjà été vu par le passé mais il faut avouer qu'en l'espace de quelques semaines, pas moins de trois représentants de cette formule se sont affichés avec Assassin's Creed Mirage (de base une grosse extension de Valhalla), bien entendu Modern Warfare III (inutile de revenir sur le sujet) et on l'apprend aujourd'hui… Like a Dragon Gaiden.



C'est lors d'une interview avec Automaton que le directeur Masayoshi Yokoyama révèle que dès le départ, il était prévu de proposer un lien entre Yakuza 6 et le futur Like a Dragon : Infinite Wealth avec une histoire sur ce qui est arrivé à Kazuma Kiryu.



De base, la team a penser à proposer un petit chapitre d'environ 30 minutes au coeur même de Like a Dragon : Infinite Wealth pour raconter tout cela avant que les choses prennent une autre ampleur pour pouvoir parler d'une extension payante. Puis finalement, en poussant encore un peu, le résultat a conduit l'équipe a se dire que ce serait quand même vachement sympa que cette histoire ait droit à une « ÉDITION PHYSIQUE ». Belle ironie quand on sait qu'en occident, nous sommes privés de version boîte…



Anecdote : le moteur étant parfaitement rodé tout comme le système de jeu, il n'a fallu que 6 mois pour développer Like a Dragon Gaiden. D'où peut-être le prix moindre (49,99€).



A retrouver la semaine prochaine sur les supports habituels, Game Pass inclus.