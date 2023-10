The Outer Worlds a passé les 5 millions The Outer Worlds a passé les 5 millions

Imparfait et manquant également de budget, The Outer Worlds avait suffisamment de qualité pour attirer de nombreux intéressés, plus précisément 5 millions comme vient de l'annoncer Obsidian. Et on parle bien de ventes, promos inclus évidemment, pas de ceux qui se sont contentés d'y jouer sur le Game Pass et autres services à abonnement.



Une belle performance en attendant le deuxième épisode annoncé à l'avance, sachant que Obsidian s'attardera à nous livrer avant cela, en 2024, son Avowed, et que les retardataires peuvent d'ici-là se rattraper avec la Spacer's Choice Edition avec tous ses DLC et l'upgrade PS/XSX.