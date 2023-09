Alan Wake 2 aura finalement un mode Performance

Vous ne le saviez peut-être pas maisétait censé tourner uniquement en 30FPS sur PlayStation 5 et Xbox Series afin de privilégier « le visuel et l'ambiance » (même qu'il aurait été apparemment conçu spécifiquement avec ce frame-rate), et c'est d'ailleurs pour cette raison que le jeu tournait comme tel lors de la GamesCom.Mais suite à la demande des fans, le directeur de communication annonce l'ajout d'un mode Performance pour les deux consoles, sans entrer dans les détails : on ne sait pas si ce sera dispo à la sortie, ni si ce sera du 60FPS (cela peut également être du 40).Les fans qui demandent aussi une version boîte mais c'est une autre histoire...