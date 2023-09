Game Pass : les prochains jeux du service

Nouvelle actu Microsoft mais pas de leak cette fois, juste la liste des prochains jeux Game Pass pour une fournée d'ailleurs sympathique, entreaujourd'hui même,ce jeudi en Day One, lequi serait une petite surprise selon quelques retours, et enfin, très loin d'être le jeu de la gen et aucunement héritier de la trilogie Arkham (surtout dans la qualité), mais au moins vous pourrez tester sans risque.Disponible :(PC, Xbox, xCloud)20 septembre :(Xbox, xCloud)21 septembre :(PC, Xbox, xCloud)29 septembre :(PC, Xbox)3 octobre :(PC, Xbox, xCloud)(PC, Xbox, xCloud)Ils quittent le service le 30 septembre :(PC, Xbox, xCloud)(PC, Xbox, xCloud)(PC)(PC, Xbox, xCloud)(PC, Xbox, xCloud)(PC, Xbox, xCloud)(PC, Xbox, xCloud)