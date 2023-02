So..après que les deux derniers Batou ont divisé (Origins et Arkham Knight) Bruce avait besoin d'un long repos. Alors en attendant, on nous envois la "relève" mais...a l'images des comics: Ils n'ont pas le même charisme, soit ils sont nuls, soit tous le monde s'en fou.Peut être que Terry McGinnis de Batman Beyond aurait eu plus de succès, après tous c'était un Batman officiel. Enfin...notre équipe de bras cassés: une meuf, 2 ex-Robin et un (ou une?) vrai Robin:Le vétéran. On s'attendait qu'il se comporte comme un demi chef mais non, c'est le keupain rigolo.Le badass du groupePlutôt elle qui joue le boss, elle maintient l'équilibre.L'intello fragile inutile.- La course-poursuite dans la ville contre Gueule d'argile.- Le Pingouin qui relève un peu le niveau- Les interactions scénaristique entre les persso très sympa (et c'est pas juste dans le beffroi mais dans la ville aussi)- Des skins sympa et qui rend Robin moins ridicule.- Gotham, tellement de couleur que ça rend la ville moche et rappelle les 2 films pourries de 90's.- Trop de soupa paowa.- Les combats, on passe de Ip Man a Die Hard.- Scénario, aurait pu être mieux- 4 persso c'est trop.- Encore un jeu avec trop-plein d'équipements a fabriqué.- Bug de collision a cause de la lourdeur dans certains déplacement.Vu comment Arkham Knight se finit et comment commence Gotham Knight, ce dernier aurait clairement pu être une suite mais finalement c'est bien que le jeu n'a rien avoir avec la série Arkham. Au final Gotham Knight aura servie juste a rendre encore plus impatient ceux qui veulent revoir Batman. Mais que ce soit claire, ce n'est pas un mauvais jeu mais rien de marquant.