Minecraft : l'upgrade Xbox Series en approche

Trois ans que les joueurs desur supports Xbox attendent des nouvelles de l'upgrade Xbox Series promise par Microsoft, et il semble que l'heure soit venue : juste après l'organisme de classification allemand, c'est maintenant l'ESRB (US) qui vient de lister l'arrivée de cette édition, signifiant qu'une annonce ne devrait plus tarder.Si cette upgrade reste attendue, c'est surtout parce qu'elle serait la première sur consoles à proposer une jolie mise à jour graphique dont la compatibilité Ray-Tracing.