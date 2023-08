IllFonic arrive en renfort sur Killer Klowns

A un jour près, voilà un an que fut annoncé à la surprise générale l'adaptation de, nanar culte qui prendra ici la forme d'un jeu multi asymétrique en 3V7 et à défaut d'une nouvelle bande-annonce, encore moins une date, l'équipe arrive tout de même avec une bonne nouvelle : la team IllFonic est arrivée en renfort pour co-développer le jeu (et le distribuer en temps voulu).Une aubaine pour les développeurs vu l'expérience de IllFonic : dans le même style, ils ont géréet- Le communiqué ne signale que les versions PC, PlayStation 5 et Xbox Series. Il se pourrait donc que celles sur PlayStation 4 et Xbox One aient été annulées.