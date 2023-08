Master Detective Archives a réussi son lancement

Spike Chunsoft n'est pas peu fier d'avoir réussi son coup : la nouvelle licencea tapé les 300.000 ventes à travers le monde en l'espace d'un mois et sur un seul support, lui donnant de belles perspectives pour l'avenir entre bouche-à-oreille, promotions et éventuels mais probables portages.Par exemple, on imagine mal le PC en être démuni… lui qui est, il faut le savoir, le plus gros marché de la franchise(3 millions de ventes sur les 5 tous supports confondus, au dernier rapport livré).