SEGA : des petites déceptions commerciales, en attendant les gros morceaux des prochains mois

SEGA prépare du lourd pour l'avenir, mais a du faire avec quelques miettes de pain pour le premier trimestre de l'année fiscale en cours (du 1er avril au 31 juin 2023), ces miettes n'ayant même pas eu le goût attendu : de Sonic Origins Plus à Etrian Odyssey Collection en passant par les versions consoles de Company of Heroes 3, aucun des cités n'a répondu aux objectifs, cumulant à eux trois 740.000 ventes seulement.



Et pour ne rien aider, entre la baisse des ventes globales malgré la promo et une perte de vitesse des F2P majeur dont Phantasy Star Online 2 New Genesis, les cieux sembleraient aussi sombres que la météo actuelle s'il n'y avait pas un secteur de nouveau en pleine forme : le Covid-19 est derrière nous, et la remise en place des salles de pachinko/pachinslot a donc permis à SEGA Sammy de gratter plus de 100 millions de dollars en 3 mois (5 fois plus qu'au printemps 2022).



Et ne vous inquiétez pas, SEGA va survivre vu la vague de jeux attendus d'ici le 31 mars 2024, dont :



- Total War Pharaoh

- Like a Dragon Gaiden

- Like a Dragon : Infinite Wealth

- Sonic Superstars

- Samba de Amigo

- Persona 5 Tactica

- Persona 3 Reload

- Football Manager 24