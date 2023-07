Capcom : 10 années de croissance et déjà un excellent départ pour la 11e Capcom : 10 années de croissance et déjà un excellent départ pour la 11e

Rien ne semble arrêter Capcom qui après 10 années consécutives de croissance (bien peu peuvent en dire autant) démarre déjà la 11e avec un premier trimestre explosive pour l'année fiscale 2023/2024, donc ici du 1er avril 2023 au 31 mars 2024 : CA en hausse de 74 %, bénéfice net en hausse de 101 %.



Bon bien évidemment, ce premier trimestre a été marqué par Street Fighter 6 (2 millions d'unités distribuées), la performance sur la longueur de Resident Evil 4 Remake (5 millions) et Mega Man Battle Network Legacy Collection (1,32 million) en plus des habituels long-seller devenus la spécialité de l'éditeur : pour le rab, sur le trimestre décrit, l'éditeur a vendu plus d'un million d'unités de Monster Hunter Rise (incluant l'extension Sunbreak), 650.000 Resident Evil 2 Remake et 540.000 Resident Evil 3 Remake.



Au total, c'est 13,5 millions de jeux Capcom qui sont encore partis dans la nature entre avril et juin 2023, donc 11,6 millions en numérique. Une part du dématérialisé grandissante et dont Capcom s'attend à un nouveau record pour cette année fiscale : objectif 45 millions de jeux vendus d'ici le 31 mars 2024, dont 42,5 millions en téléchargement.



Cette dernière donnée a une importance certaine ! En ne misant que sur 2,5 millions de jeux en boîte sur un an, et donc en comptant celles de Resident Evil 4 Remake (pas celles du lancement mais sur la longueur) et de Street Fighter 6, il paraît de moins en moins probable que Dragon's Dogma 2 viendra se caler au premier trimestre 2024.



Bref, pour fêter ce départ à nouveau excellent, Capcom a lâché un billet pour s'offrir Swordcanes Studio, une boîte de soutien sur tout ce qui touche aux graphismes et à l'animation, ayant déjà contribué avec l'éditeur pour Street Fighter 6 et Monster Hunter Rise, mais sur laquelle Square Enix ne devra désormais plus compter (ils avaient aussi bossé sur Final Fantasy XVI).